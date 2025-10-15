Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live11 0.17 × 6 RoboForex-ECN-3 0.85 × 425 ICMarketsSC-Live08 1.33 × 3 ICMarketsSC-Live33 1.50 × 2 Axi-US06-Live 1.75 × 4 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 Axi-US02-Live 2.18 × 22 FusionMarkets-Demo 2.64 × 28 ICMarketsSC-Live04 2.76 × 41 ICMarketsSC-Live15 3.50 × 2 ICMarketsSC-Live23 4.14 × 113 ICMarketsSC-Live17 4.19 × 27 Axi-US09-Live 4.58 × 26 Exness-Real24 4.62 × 215 ICMarketsSC-Live10 5.21 × 237 ICMarketsSC-Live07 6.82 × 22 Ava-Real 3 6.83 × 12 ICMarketsSC-Live05 7.05 × 22 Exness-Real 7.19 × 16 Pepperstone-Edge05 7.63 × 598 RoboForex-Pro-2 8.40 × 5 13 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou