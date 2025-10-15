SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FalconG
Vasile Verdes

FalconG

Vasile Verdes
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 127%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 784
Bénéfice trades:
709 (39.74%)
Perte trades:
1 075 (60.26%)
Meilleure transaction:
5.52 EUR
Pire transaction:
-2.82 EUR
Bénéfice brut:
170.41 EUR (615 279 pips)
Perte brute:
-132.43 EUR (486 092 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (13.51 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
21.39 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
5.42%
Charge de dépôt maximale:
7.17%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
78
Temps de détention moyen:
37 minutes
Facteur de récupération:
2.41
Longs trades:
1 015 (56.89%)
Courts trades:
769 (43.11%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.02 EUR
Bénéfice moyen:
0.24 EUR
Perte moyenne:
-0.12 EUR
Pertes consécutives maximales:
31 (-0.94 EUR)
Perte consécutive maximale:
-7.41 EUR (6)
Croissance mensuelle:
166.59%
Prévision annuelle:
2 021.27%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.76 EUR
Maximal:
15.76 EUR (45.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.03% (15.76 EUR)
Par fonds propres:
0.25% (0.17 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GER40 1582
US30 124
XAUUSD 77
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GER40 3
US30 8
XAUUSD 33
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GER40 62K
US30 64K
XAUUSD 3.3K
USDJPY 10
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.52 EUR
Pire transaction: -3 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +13.51 EUR
Perte consécutive maximale: -0.94 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Aucun avis
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.74% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
