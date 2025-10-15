SignauxSections
Bin Mao

Maobin679

Bin Mao
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -100%
Exness-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16
Bénéfice trades:
5 (31.25%)
Perte trades:
11 (68.75%)
Meilleure transaction:
15.58 USD
Pire transaction:
-25.32 USD
Bénéfice brut:
19.38 USD (4 911 pips)
Perte brute:
-104.28 USD (64 632 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (0.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.58 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
15.23%
Charge de dépôt maximale:
57.43%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
10 (62.50%)
Courts trades:
6 (37.50%)
Facteur de profit:
0.19
Rendement attendu:
-5.31 USD
Bénéfice moyen:
3.88 USD
Perte moyenne:
-9.48 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-84.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-84.28 USD (7)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
87.33 USD
Maximal:
87.33 USD (148.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (58.96 USD)
Par fonds propres:
26.65% (121.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -85
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.58 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +0.97 USD
Perte consécutive maximale: -84.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
53 plus...
Aucun avis
2025.10.15 08:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.15 07:47
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.08% of days out of the 1293 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.08% of days out of the 1293 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 07:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
