Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real7 0.59 × 742 Exness-MT5Real3 0.61 × 414 Exness-MT5Real8 2.00 × 1 RoboForex-ECN 4.29 × 38 ICMarketsSC-MT5-2 4.71 × 28 Exness-MT5Real15 4.97 × 190 AdmiralMarkets-Live 5.00 × 1 XMGlobal-MT5 4 5.21 × 28 Exness-MT5Real 5.27 × 181 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou