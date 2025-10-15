SignauxSections
Daniel FX 123
Daniel Chng Chin Huang

Daniel FX 123

Daniel Chng Chin Huang
0 avis
Fiabilité
112 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
0%
FBS-Real-13
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
30 (71.42%)
Perte trades:
12 (28.57%)
Meilleure transaction:
1 567.50 USD
Pire transaction:
-203.70 USD
Bénéfice brut:
6 902.30 USD (2 250 pips)
Perte brute:
-457.17 USD (1 422 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (3 647.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 647.87 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.60%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
17 jours
Facteur de récupération:
31.64
Longs trades:
37 (88.10%)
Courts trades:
5 (11.90%)
Facteur de profit:
15.10
Rendement attendu:
153.46 USD
Bénéfice moyen:
230.08 USD
Perte moyenne:
-38.10 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-125.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-203.70 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
45%
Prélèvement par solde:
Absolu:
125.06 USD
Maximal:
203.70 USD (6.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.08% (5.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 23
GBPUSD 19
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 6.4K
GBPUSD 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
GBPUSD 828
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 567.50 USD
Pire transaction: -204 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +3 647.87 USD
Perte consécutive maximale: -125.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.07 × 28
Tickmill-Live02
0.29 × 7
Exness-Real7
0.77 × 13
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.94 × 54
Monex-Server3
1.00 × 1
XMGlobal-Real 251
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
1.50 × 4
Exness-Real27
1.50 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 2
FXCL-Main2
2.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live11
2.50 × 2
360Capital-Real
3.00 × 1
8 plus...
Aucun avis
2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 3.98% of days out of the 779 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.82% of days out of the 779 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.