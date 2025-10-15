SignauxSections
Lo Kok Fui

Easytrade Scalper Gold

Lo Kok Fui
0 avis
Fiabilité
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 34%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
727
Bénéfice trades:
601 (82.66%)
Perte trades:
126 (17.33%)
Meilleure transaction:
106.87 USD
Pire transaction:
-68.61 USD
Bénéfice brut:
1 884.99 USD (170 964 pips)
Perte brute:
-1 618.97 USD (215 617 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (262.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
262.42 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
78.06%
Charge de dépôt maximale:
1.55%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
427 (58.73%)
Courts trades:
300 (41.27%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
3.14 USD
Perte moyenne:
-12.85 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-184.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-184.88 USD (7)
Croissance mensuelle:
2.19%
Prévision annuelle:
26.59%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.61 USD
Maximal:
419.50 USD (32.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.79% (419.50 USD)
Par fonds propres:
2.88% (16.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 512
EURUSD+ 82
DJ30.r 72
USDCAD+ 43
GBPUSD+ 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 478
EURUSD+ 21
DJ30.r -139
USDCAD+ -84
GBPUSD+ -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 40K
EURUSD+ -584
DJ30.r -82K
USDCAD+ -1.9K
GBPUSD+ -84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +106.87 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +262.42 USD
Perte consécutive maximale: -184.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.15 04:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.82% of days out of 489 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
