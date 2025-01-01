Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 365%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 38
- Trades
- 125
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 1.71
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 1 675%
- Abonnés
- 140
- Semaines
- 87
- Trades
- 1291
- Gagner
- 80%
- Facteur de profit
- 3.29
- DD max.
- 32%
- Croissance
- 5 852%
- Abonnés
- 12
- Semaines
- 226
- Trades
- 14404
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 1.59
- DD max.
- 54%
- Croissance
- 1 276%
- Abonnés
- 72
- Semaines
- 44
- Trades
- 1472
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 6.17
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 399%
- Abonnés
- 23
- Semaines
- 122
- Trades
- 1042
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.58
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 564%
- Abonnés
- 68
- Semaines
- 207
- Trades
- 5473
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.67
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 393%
- Abonnés
- 7
- Semaines
- 78
- Trades
- 497
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.20
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 5 051%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 231
- Trades
- 1397
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.85
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 120%
- Abonnés
- 20
- Semaines
- 52
- Trades
- 173
- Gagner
- 83%
- Facteur de profit
- 1.34
- DD max.
- 22%
- Croissance
- 3 790%
- Abonnés
- 7
- Semaines
- 41
- Trades
- 1865
- Gagner
- 52%
- Facteur de profit
- 1.80
- DD max.
- 46%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.