Rimba Arif Guntari

Rimbaar91

Rimba Arif Guntari
0 avis
Fiabilité
119 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
XMGlobal-Real 26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
84
Bénéfice trades:
49 (58.33%)
Perte trades:
35 (41.67%)
Meilleure transaction:
18.47 USD
Pire transaction:
-22.71 USD
Bénéfice brut:
239.14 USD (27 571 pips)
Perte brute:
-209.62 USD (14 162 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (72.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
72.99 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.53%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.31
Longs trades:
34 (40.48%)
Courts trades:
50 (59.52%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
4.88 USD
Perte moyenne:
-5.99 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-12.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-79.10 USD (6)
Croissance mensuelle:
5.08%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
51.88 USD
Maximal:
96.68 USD (49.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
6.98% (13.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 29
EURUSD 10
GBPUSD 8
USDCHF 4
AUDUSD 4
CHFJPY 4
USDCAD 3
USDJPY 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
EURJPY 2
GBPJPY 2
AUDJPY 2
SILVER 2
CADCHF 1
BTCUSD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 18
EURUSD 60
GBPUSD -11
USDCHF -25
AUDUSD -24
CHFJPY 27
USDCAD -28
USDJPY 11
NZDUSD 4
EURGBP -3
EURJPY 6
GBPJPY -8
AUDJPY 0
SILVER -4
CADCHF 3
BTCUSD 0
EURCAD 0
NZDCAD -3
GBPCAD 0
CADJPY 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 3K
EURUSD 4.1K
GBPUSD -1.2K
USDCHF -1.1K
AUDUSD -1.2K
CHFJPY 4.7K
USDCAD -1.9K
USDJPY 1.1K
NZDUSD 396
EURGBP -247
EURJPY 1.6K
GBPJPY -813
AUDJPY 1
SILVER -77
CADCHF 235
BTCUSD 4.9K
EURCAD -34
NZDCAD -195
GBPCAD 10
CADJPY 493
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.47 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +72.99 USD
Perte consécutive maximale: -12.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 30
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 26
0.19 × 16
XMGlobal-Real 8
0.25 × 128
ICMarketsSC-Live24
0.26 × 90
Pepperstone-Edge09
0.33 × 18
RoboForex-ECN
0.42 × 45
XMGlobal-Real 35
0.46 × 56
RoboForex-Prime
0.52 × 216
XMGlobal-Real 28
0.67 × 6
ICMarkets-Live02
0.67 × 3
XMGlobal-Real 18
0.76 × 2486
XMGlobal-Real 21
0.86 × 4755
XMGlobal-Real 14
0.88 × 8
InstaForex-Singapore.com
1.00 × 4
OctaFX-Real8
1.06 × 161
RSGFinance-Live
1.12 × 2946
XMGlobal-Real 17
1.20 × 576
Alpari-ECN1
1.26 × 113
OrbexGlobal-Live
2.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 5
2.13 × 97
Alpari-Pro.ECN
2.61 × 38
6 plus...
Aucun avis
2025.10.15 02:37
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 4.69% of days out of the 832 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 02:37
80% of trades performed within 19 days. This comprises 2.28% of days out of the 832 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.