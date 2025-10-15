SignauxSections
Si Wu Xiao

SEAN

Si Wu Xiao
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 227%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
365
Bénéfice trades:
244 (66.84%)
Perte trades:
121 (33.15%)
Meilleure transaction:
4 732.00 USD
Pire transaction:
-629.00 USD
Bénéfice brut:
21 518.64 USD (79 608 pips)
Perte brute:
-10 808.53 USD (52 139 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (317.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 746.00 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
16.83%
Charge de dépôt maximale:
0.54%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
204
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
10.39
Longs trades:
164 (44.93%)
Courts trades:
201 (55.07%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
29.34 USD
Bénéfice moyen:
88.19 USD
Perte moyenne:
-89.33 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-104.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-944.94 USD (7)
Croissance mensuelle:
208.14%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
647.98 USD
Maximal:
1 030.69 USD (19.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.35% (1 035.80 USD)
Par fonds propres:
0.09% (13.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 307
AUDUSD 26
GBPUSD 14
EURUSD 9
USDCAD 7
EURAUD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
AUDUSD -972
GBPUSD 132
EURUSD 105
USDCAD 77
EURAUD 13
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 34K
AUDUSD -8.1K
GBPUSD 748
EURUSD 580
USDCAD 485
EURAUD 100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 732.00 USD
Pire transaction: -629 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +317.72 USD
Perte consécutive maximale: -104.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Aucun avis
2025.10.15 02:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 02:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 01:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
