XAUUSDTrades

0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
Axi-US06-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
58
Bénéfice trades:
54 (93.10%)
Perte trades:
4 (6.90%)
Meilleure transaction:
45.40 USD
Pire transaction:
-41.67 USD
Bénéfice brut:
182.15 USD (18 233 pips)
Perte brute:
-66.41 USD (6 688 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (58.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68.36 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.10%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
37 minutes
Facteur de récupération:
2.14
Longs trades:
57 (98.28%)
Courts trades:
1 (1.72%)
Facteur de profit:
2.74
Rendement attendu:
2.00 USD
Bénéfice moyen:
3.37 USD
Perte moyenne:
-16.60 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-54.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-54.16 USD (2)
Croissance mensuelle:
28.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.94 USD
Maximal:
54.16 USD (11.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.83% (54.16 USD)
Par fonds propres:
2.71% (13.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 57
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 117
USDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
USDJPY -143
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.40 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +58.69 USD
Perte consécutive maximale: -54.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US06-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US17-Live
0.33 × 3
🏆 XAUUSDTrades - Maîtrisez le Marché de l'Or avec 93% de Win Rate

Prêt à transformer votre trading ? BestGoldTrades est votre porte d'entrée vers le marché le plus lucratif : l'or (XAU/USD). Avec un taux de réussite prouvé de 93% et des stratégies testées, ce canal de signaux vous permet de copier automatiquement les trades gagnants directement sur votre MT5.

✨ Pourquoi choisir BestGoldTrades ?

  • 📈 Taux de réussite prouvé de 93%
  • 💎 Spécialisation en XAU/USD (95% des trades)
  • 🎯 Gestion des risques contrôlée et professionnelle
  • ⚡ Signaux automatiques en temps réel
  • 💰 Potentiel de profits significatifs

Exigences recommandées :

  • Capital initial : 500 $ - 1 000 $ USD (minimum 400 $, risque plus élevé)
  • Effet de levier suggéré : 1:300 - 1:500
  • Plateforme : MetaTrader 5

Connectez votre compte MT5 aujourd'hui et commencez à copier des trades haute performance. Le marché de l'or vous attend avec des opportunités illimitées. Votre succès financier est à un clic !

Avertissement

⚠️ AVERTISSEMENT

Le trading du forex, des métaux précieux et des CFD comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous reconnaissez et acceptez que :

  • Vous êtes entièrement responsable de vos propres décisions d'investissement
  • Vous devez contrôler et gérer votre propre risque à tout moment
  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs
  • Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre capital investi
  • L'opérateur du canal BestGoldTrades n'est PAS responsable de toute perte ou dommage financier
  • Vous ne devez trader qu'avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre
  • Il est recommandé de demander des conseils financiers indépendants avant de trader

En connectant votre compte et en copiant ces signaux, vous acceptez l'entière responsabilité des résultats de vos trades. Ce service ne constitue PAS un conseil en investissement.


Aucun avis
2025.10.15 00:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
