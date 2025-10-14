SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / REI
Riski Prasetyo

REI

Riski Prasetyo
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
64
Bénéfice trades:
24 (37.50%)
Perte trades:
40 (62.50%)
Meilleure transaction:
607.97 USD
Pire transaction:
-307.44 USD
Bénéfice brut:
4 645.52 USD (76 714 pips)
Perte brute:
-4 640.78 USD (51 319 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (2 124.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 124.95 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.71%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
36 (56.25%)
Courts trades:
28 (43.75%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
193.56 USD
Perte moyenne:
-116.02 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 522.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 522.60 USD (11)
Croissance mensuelle:
18.92%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 026.64 USD
Maximal:
2 242.89 USD (43.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 20
GBPJPY.TFI 17
GBPUSD.TFI 11
XAUUSD.TFI 7
USDJPY.TFI 7
EURJPY.TFI 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 882
GBPJPY.TFI 161
GBPUSD.TFI -288
XAUUSD.TFI -494
USDJPY.TFI -131
EURJPY.TFI -125
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
GBPJPY.TFI 4K
GBPUSD.TFI -623
XAUUSD.TFI -4.7K
USDJPY.TFI 99
EURJPY.TFI -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +607.97 USD
Pire transaction: -307 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +2 124.95 USD
Perte consécutive maximale: -1 522.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
193 plus...
HI THERE

Im a swing traders with calculated risk

you can read all my performance in the statistic .

gave a good day.

Aucun avis
Copier

