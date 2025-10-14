Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02 0.00 × 17 Exness-Real23 0.00 × 1 Axi-US09-Live 0.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 2 Axi-US16-Live 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 1 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 Exness-Real24 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 XMTrading-Real 45 0.00 × 1 Alpari-Standard1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 2 ForexTime-Standard 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-Standard 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 2 Pepperstone-Edge05 0.00 × 3 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 Pepperstone-01 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.00 × 3 ICMarkets-Live01 0.00 × 3 51 plus...