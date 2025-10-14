SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CNS PRO MT5
Alessio Cannas

CNS PRO MT5

Alessio Cannas
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 36%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
468
Bénéfice trades:
351 (75.00%)
Perte trades:
117 (25.00%)
Meilleure transaction:
28.48 EUR
Pire transaction:
-16.26 EUR
Bénéfice brut:
480.78 EUR (75 743 pips)
Perte brute:
-289.97 EUR (49 001 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (13.74 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
129.20 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.93
Longs trades:
264 (56.41%)
Courts trades:
204 (43.59%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
0.41 EUR
Bénéfice moyen:
1.37 EUR
Perte moyenne:
-2.48 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-98.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-98.66 EUR (16)
Croissance mensuelle:
7.90%
Prévision annuelle:
95.82%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
98.66 EUR (12.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.98% (98.66 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD.fx 467
EURUSD.fx 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD.fx 218
EURUSD.fx 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD.fx 27K
EURUSD.fx 5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.48 EUR
Pire transaction: -16 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +13.74 EUR
Perte consécutive maximale: -98.66 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InnoNetSolutions-Server01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
