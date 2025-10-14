SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TyGold
Tyler Lee Catt

TyGold

Tyler Lee Catt
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 94%
Axi-US09-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
506
Bénéfice trades:
403 (79.64%)
Perte trades:
103 (20.36%)
Meilleure transaction:
180.43 GBP
Pire transaction:
-171.08 GBP
Bénéfice brut:
4 907.87 GBP (124 282 pips)
Perte brute:
-4 217.97 GBP (99 402 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (295.15 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
333.21 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
8.89%
Charge de dépôt maximale:
53.18%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
1.21
Longs trades:
375 (74.11%)
Courts trades:
131 (25.89%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
1.36 GBP
Bénéfice moyen:
12.18 GBP
Perte moyenne:
-40.95 GBP
Pertes consécutives maximales:
3 (-246.49 GBP)
Perte consécutive maximale:
-250.04 GBP (2)
Croissance mensuelle:
-26.37%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.18 GBP
Maximal:
570.99 GBP (36.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.95% (570.99 GBP)
Par fonds propres:
24.51% (149.61 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 505
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 889
AUDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
AUDCAD 88
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +180.43 GBP
Pire transaction: -171 GBP
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +295.15 GBP
Perte consécutive maximale: -246.49 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US09-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
AUSForex-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 39
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 1
RoboForex-ECN-3
1.32 × 98
Pepperstone-Edge02
1.64 × 11
Tickmill-Live08
1.95 × 153
ICMarketsSC-Live15
1.96 × 26
VTMarkets-Live
2.00 × 1
Axi-US05-Live
2.55 × 53
Pepperstone-Edge03
3.05 × 21
Axi-US09-Live
3.12 × 14365
Exness-Real9
3.28 × 18
Axi-US02-Live
3.28 × 4116
Axi-US06-Live
3.33 × 3
Axi-US12-Live
5.64 × 87
WindsorBrokers-REAL
6.22 × 54
Longhorn-Real2
7.06 × 32
WMMarkets-REAL
9.55 × 83
T4Trade-Real12
19.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Gold Trading Signal
Aucun avis
2025.11.05 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 07:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 10:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 08:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 07:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 06:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 05:19
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 03:19
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 02:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 05:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 00:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 23:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire