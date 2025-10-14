SignauxSections
Fan Yang

Trading Assistent

Fan Yang
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
GrandMarkets-MT5 Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
346
Bénéfice trades:
308 (89.01%)
Perte trades:
38 (10.98%)
Meilleure transaction:
777.50 USD
Pire transaction:
-1 401.50 USD
Bénéfice brut:
84 088.00 USD (85 029 pips)
Perte brute:
-19 186.00 USD (17 648 pips)
Gains consécutifs maximales:
124 (24 865.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24 865.00 USD (124)
Ratio de Sharpe:
0.58
Activité de trading:
64.31%
Charge de dépôt maximale:
103.84%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
372
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
7.01
Longs trades:
147 (42.49%)
Courts trades:
199 (57.51%)
Facteur de profit:
4.38
Rendement attendu:
187.58 USD
Bénéfice moyen:
273.01 USD
Perte moyenne:
-504.89 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-624.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 150.50 USD (7)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
256.50 USD
Maximal:
9 262.50 USD (4.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.66% (9 175.00 USD)
Par fonds propres:
8.40% (18 055.00 USD)

Distribution

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +777.50 USD
Pire transaction: -1 402 USD
Gains consécutifs maximales: 124
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +24 865.00 USD
Perte consécutive maximale: -624.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandMarkets-MT5 Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.14 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
