Trades:
27
Bénéfice trades:
21 (77.77%)
Perte trades:
6 (22.22%)
Meilleure transaction:
275.03 ZAR
Pire transaction:
-32.89 ZAR
Bénéfice brut:
1 747.57 ZAR (39 118 pips)
Perte brute:
-117.79 ZAR (375 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (863.44 ZAR)
Bénéfice consécutif maximal:
884.13 ZAR (5)
Ratio de Sharpe:
0.66
Activité de trading:
72.99%
Charge de dépôt maximale:
1.73%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
13.84
Longs trades:
16 (59.26%)
Courts trades:
11 (40.74%)
Facteur de profit:
14.84
Rendement attendu:
60.36 ZAR
Bénéfice moyen:
83.22 ZAR
Perte moyenne:
-19.63 ZAR
Pertes consécutives maximales:
6 (-117.79 ZAR)
Perte consécutive maximale:
-117.79 ZAR (6)
Croissance mensuelle:
7.17%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 ZAR
Maximal:
117.79 ZAR (0.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.51% (117.79 ZAR)
Par fonds propres:
3.38% (815.36 ZAR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USTEC_x100m
|7
|EURUSDm
|5
|XAUUSDm
|5
|USOILm
|2
|US30m
|2
|NZDUSDm
|2
|USDJPYm
|2
|BTCUSDm
|1
|DE30m
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USTEC_x100m
|95
|EURUSDm
|4
|XAUUSDm
|62
|USOILm
|3
|US30m
|1
|NZDUSDm
|-5
|USDJPYm
|-2
|BTCUSDm
|5
|DE30m
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USTEC_x100m
|3.3K
|EURUSDm
|-82
|XAUUSDm
|22K
|USOILm
|86
|US30m
|334
|NZDUSDm
|-142
|USDJPYm
|-108
|BTCUSDm
|13K
|DE30m
|68
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This is my personal trades.
The market observations and insights provided are based on current data and trends and are for informational purposes only. They do not constitute financial advice, recommendations, or endorsements of any kind. Trading and investing involve inherent risks. You should consult with a licensed financial advisor to evaluate the suitability of any strategy, trading, or investment decision based on your individual financial situation.
Aucun avis
