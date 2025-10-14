SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tradons
Nicolas Schindelholz

Tradons

Nicolas Schindelholz
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 751
Bénéfice trades:
1 184 (67.61%)
Perte trades:
567 (32.38%)
Meilleure transaction:
230.40 USD
Pire transaction:
-103.14 USD
Bénéfice brut:
4 320.49 USD (133 463 pips)
Perte brute:
-2 162.94 USD (117 425 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (21.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
354.95 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.61%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
1757
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
5.35
Longs trades:
1 606 (91.72%)
Courts trades:
145 (8.28%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
1.23 USD
Bénéfice moyen:
3.65 USD
Perte moyenne:
-3.81 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-402.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-402.90 USD (9)
Croissance mensuelle:
29.17%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
403.01 USD (4.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.56% (403.01 USD)
Par fonds propres:
1.19% (98.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1724
EURUSD 22
AUDCAD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
EURUSD 3
AUDCAD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
EURUSD 279
AUDCAD 320
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +230.40 USD
Pire transaction: -103 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +21.25 USD
Perte consécutive maximale: -402.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
OrbexGlobal-Live
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1826
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 364
ICMarketsSC-Live07
1.17 × 132
ICMarketsSC-Live24
1.25 × 320
Exness-Real17
1.37 × 141
RoboForex-ECN-2
1.37 × 746
ICMarketsSC-Live14
1.38 × 53
SaracenInc-Live
1.50 × 109
Aucun avis
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 12:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
