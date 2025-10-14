SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Acceleration
Turan Mural

Acceleration

Turan Mural
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 1 819%
Exness-MT5Real32
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
321
Bénéfice trades:
277 (86.29%)
Perte trades:
44 (13.71%)
Meilleure transaction:
723.50 USD
Pire transaction:
-314.40 USD
Bénéfice brut:
5 101.13 USD (3 609 646 pips)
Perte brute:
-1 098.42 USD (508 018 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (220.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 281.27 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
55.29%
Dernier trade:
50 il y a des minutes
Trades par semaine:
322
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
8.94
Longs trades:
162 (50.47%)
Courts trades:
159 (49.53%)
Facteur de profit:
4.64
Rendement attendu:
12.47 USD
Bénéfice moyen:
18.42 USD
Perte moyenne:
-24.96 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-447.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-447.58 USD (8)
Croissance mensuelle:
1 818.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
447.58 USD (9.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.07% (314.40 USD)
Par fonds propres:
58.16% (1 032.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 239
BTCUSD 82
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.7K
BTCUSD 353
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 682K
BTCUSD 2.4M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +723.50 USD
Pire transaction: -314 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +220.18 USD
Perte consécutive maximale: -447.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Acceleration purpose only. Entry with only deposits that you can say “Bye Bye”
Aucun avis
2025.10.14 12:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 12:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 11:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
