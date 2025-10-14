SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / InVoS XAU
Wisnu Afifuddin

InVoS XAU

Wisnu Afifuddin
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -40%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
44
Bénéfice trades:
29 (65.90%)
Perte trades:
15 (34.09%)
Meilleure transaction:
15.30 USD
Pire transaction:
-13.10 USD
Bénéfice brut:
126.99 USD (9 612 pips)
Perte brute:
-80.23 USD (5 733 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (21.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.22 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
3.64%
Charge de dépôt maximale:
10.56%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
1.33
Longs trades:
23 (52.27%)
Courts trades:
21 (47.73%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
1.06 USD
Bénéfice moyen:
4.38 USD
Perte moyenne:
-5.35 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-22.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.54 USD (3)
Croissance mensuelle:
-31.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
35.07 USD (43.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.75% (35.09 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 47
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.30 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +21.44 USD
Perte consécutive maximale: -22.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6356
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
18 plus...
Hey it's me InVoS
Aucun avis
2025.10.14 12:57
A large drawdown may occur on the account again
