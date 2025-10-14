Des transactions trop fréquentes peuvent avoir un impact négatif sur les résultats de copie

Une croissance excessive au cours du dernier mois indique un risque élevé

80% de croissance atteint en quelques 2 jours. Cela comprend 0.29% des jours sur des 694 jours de toute la durée de vie du signal.

80% des transactions effectuées en 27 jours. Cela comprend 3.89% des jours parmi les 694 jours de toute la durée de vie du signal.