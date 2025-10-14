Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live17 0.00 × 13 AlphaTradex2-Live 0.00 × 3 ChandonGroup-Server 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 4 Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 ICMarkets-Live04 0.10 × 42 EurotradeSA-Live01 0.22 × 9 ICMarketsSC-Live09 0.23 × 60 Tickmill-Live 0.37 × 1318 ICMarkets-Live03 0.37 × 27 Tickmill-Live02 0.47 × 2075 ICMarkets-Live22 0.55 × 56 ICMarkets-Live14 0.57 × 104 ICMarketsSC-Live23 0.58 × 12 ICMarkets-Live07 0.61 × 709 ICMarkets-Live15 0.67 × 24 ICMarkets-Live16 1.00 × 2 AxioryAsia-02Live 1.00 × 3 RoboForex-Prime 1.05 × 40 ICMarkets-Live12 1.10 × 1448 CDGGlobal-Live 1.13 × 15 ATCBrokers-Live 1 1.33 × 9 ICMarkets-Live10 1.34 × 2852 Tickmill-Live09 1.45 × 29 TradersGlobalGroup-Live 1.50 × 2 40 plus...