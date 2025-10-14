- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
33 938
Bénéfice trades:
22 838 (67.29%)
Perte trades:
11 100 (32.71%)
Meilleure transaction:
6 017.21 USD
Pire transaction:
-2 683.79 USD
Bénéfice brut:
579 856.39 USD (4 775 263 pips)
Perte brute:
-380 245.81 USD (4 716 323 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (241.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40 583.21 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.97%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
3456
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.21
Longs trades:
29 685 (87.47%)
Courts trades:
4 253 (12.53%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
5.88 USD
Bénéfice moyen:
25.39 USD
Perte moyenne:
-34.26 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-47 436.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-47 436.06 USD (40)
Croissance mensuelle:
13.85%
Prévision annuelle:
168.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32 742.09 USD
Maximal:
47 436.06 USD (26.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.56% (35 522.42 USD)
Par fonds propres:
7.37% (36 843.99 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33938
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|200K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|61K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6 017.21 USD
Pire transaction: -2 684 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 40
Bénéfice consécutif maximal: +241.67 USD
Perte consécutive maximale: -47 436.06 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalSA-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
72%
0
0
USD
USD
500K
USD
USD
24
100%
33 938
67%
100%
1.52
5.88
USD
USD
35%
1:100