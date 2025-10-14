SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AI Strategy 3
Truong Ngoc Tuan

AI Strategy 3

Truong Ngoc Tuan
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
70
Bénéfice trades:
28 (40.00%)
Perte trades:
42 (60.00%)
Meilleure transaction:
481.61 USD
Pire transaction:
-221.64 USD
Bénéfice brut:
5 446.73 USD (353 995 pips)
Perte brute:
-3 800.43 USD (224 352 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 072.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 169.32 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.82%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.83
Longs trades:
68 (97.14%)
Courts trades:
2 (2.86%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
23.52 USD
Bénéfice moyen:
194.53 USD
Perte moyenne:
-90.49 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 540.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 540.13 USD (14)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 991.44 USD
Maximal:
1 991.44 USD (58.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (1 032.50 USD)
Par fonds propres:
2.08% (62.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTECm 19
US500m 16
US30m 14
JP225m 12
DE30m 5
HK50m 2
AUS200m 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTECm 216
US500m 729
US30m -1.1K
JP225m 1.7K
DE30m 460
HK50m -397
AUS200m 103
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTECm 67K
US500m 10K
US30m -25K
JP225m 72K
DE30m 9.6K
HK50m -12K
AUS200m 7.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +481.61 USD
Pire transaction: -222 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +1 072.13 USD
Perte consécutive maximale: -1 540.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.14 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.14 04:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
