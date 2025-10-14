SignauxSections
Hendy Tanuardy

Magic Box H1

Hendy Tanuardy
0 avis
57 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 154%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18
Bénéfice trades:
13 (72.22%)
Perte trades:
5 (27.78%)
Meilleure transaction:
6 687.00 USD
Pire transaction:
-6 090.00 USD
Bénéfice brut:
22 577.00 USD (6 164 pips)
Perte brute:
-13 217.50 USD (1 248 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (7 710.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 533.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
15 jours
Facteur de récupération:
1.54
Longs trades:
15 (83.33%)
Courts trades:
3 (16.67%)
Facteur de profit:
1.71
Rendement attendu:
519.97 USD
Bénéfice moyen:
1 736.69 USD
Perte moyenne:
-2 643.50 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-5 879.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 090.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
-21.37%
Algo trading:
44%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 090.00 USD (27.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.09% (5 879.50 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 9
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 4.4K
XAUUSD 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
XAUUSD 4.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 687.00 USD
Pire transaction: -6 090 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +7 710.00 USD
Perte consécutive maximale: -5 879.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.14 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.14 04:20
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 3.6% of days out of the 389 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 04:20
80% of trades performed within 10 days. This comprises 2.57% of days out of the 389 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 04:20
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.14 04:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.14 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
