- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
1.00 USD (100 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
1 (1.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
17 secondes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
1 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1.00 USD
Bénéfice moyen:
1.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|100
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Présentation de la stratégie SnipperOne Algo-Trade 🚀
Ce puissant signal de trading utilise une logique algorithmique avancée combinant plusieurs indicateurs techniques et techniques de trading pour générer un signal de trading quotidien à forte probabilité.
La stratégie exécute une transaction par jour, avec un potentiel de rendement quotidien pouvant atteindre 10 %. Ce système très rentable est conçu pour maximiser les profits au fil du temps.
Cependant, le marché du Forex étant naturellement imprévisible, nous vous recommandons vivement de retirer une partie de vos gains chaque semaine. Cela vous permet de sécuriser vos gains et de protéger votre capital en cas de conditions de marché défavorables.
En suivant cette approche rigoureuse, les traders peuvent souvent récupérer leur capital initial et accumuler des profits substantiels bien avant toute correction du marché.
Si vous recherchez des gains élevés avec un niveau de risque calculé, ce signal est fait pour vous.
🔥 Inscrivez-vous dès maintenant et commencez à retirer vos gains dès votre première semaine ! 💰
Aucun avis