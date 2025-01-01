Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 355%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 38
- Trades
- 124
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 1.69
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 1 276%
- Abonnés
- 71
- Semaines
- 44
- Trades
- 1472
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 6.17
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 131%
- Abonnés
- 20
- Semaines
- 51
- Trades
- 172
- Gagner
- 84%
- Facteur de profit
- 1.41
- DD max.
- 22%
- Croissance
- 5 849%
- Abonnés
- 14
- Semaines
- 226
- Trades
- 14401
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 1.59
- DD max.
- 54%
- Croissance
- 1 559%
- Abonnés
- 66
- Semaines
- 207
- Trades
- 5469
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.67
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 1 659%
- Abonnés
- 140
- Semaines
- 87
- Trades
- 1288
- Gagner
- 80%
- Facteur de profit
- 3.28
- DD max.
- 32%
- Croissance
- 112%
- Abonnés
- 13
- Semaines
- 50
- Trades
- 502
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 2.15
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 5 042%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 231
- Trades
- 1393
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.85
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 393%
- Abonnés
- 23
- Semaines
- 122
- Trades
- 1034
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.58
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 3 903%
- Abonnés
- 7
- Semaines
- 41
- Trades
- 1861
- Gagner
- 52%
- Facteur de profit
- 1.81
- DD max.
- 46%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.