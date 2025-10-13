SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gbforx 2
Gerhardus Bronkhorst

Gbforx 2

Gerhardus Bronkhorst
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
207
Bénéfice trades:
73 (35.26%)
Perte trades:
134 (64.73%)
Meilleure transaction:
204.05 GBP
Pire transaction:
-101.40 GBP
Bénéfice brut:
718.47 GBP (33 471 pips)
Perte brute:
-441.95 GBP (22 379 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (26.93 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
304.83 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.28%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
117 (56.52%)
Courts trades:
90 (43.48%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
1.34 GBP
Bénéfice moyen:
9.84 GBP
Perte moyenne:
-3.30 GBP
Pertes consécutives maximales:
20 (-96.47 GBP)
Perte consécutive maximale:
-141.79 GBP (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
227.45 GBP
Maximal:
243.07 GBP (210.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 121
XAGUSD 30
GBPAUD 14
GBPJPY 9
GBPUSD 7
NZDJPY 7
EURNZD 6
EURJPY 3
EURGBP 3
EURCAD 3
AUDNZD 1
XLMUSD 1
XRPUSD 1
GBPSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1
XAGUSD 163
GBPAUD 40
GBPJPY 1
GBPUSD 35
NZDJPY 22
EURNZD 91
EURJPY -4
EURGBP 8
EURCAD 1
AUDNZD 2
XLMUSD 0
XRPUSD 0
GBPSEK -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.5K
XAGUSD 4.7K
GBPAUD 1.9K
GBPJPY -111
GBPUSD 1.8K
NZDJPY 851
EURNZD 5.5K
EURJPY 215
EURGBP 213
EURCAD 117
AUDNZD 224
XLMUSD 15
XRPUSD 1.8K
GBPSEK -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +204.05 GBP
Pire transaction: -101 GBP
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +26.93 GBP
Perte consécutive maximale: -96.47 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 11
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill-Live04
0.14 × 21
FTMO-Server
0.30 × 10
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
DooFintech-Live 5
0.75 × 4
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live08
0.99 × 410
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
Tickmill-Live09
1.00 × 531
ICMarketsSC-Live15
1.02 × 89
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 628
Exness-Real18
1.04 × 1743
ACYCapital-Live02
1.06 × 85
TMGM.TradeMax-Live8
1.09 × 32
326 plus...
Manual Trading. Fx , metals and crypto.
Aucun avis
2025.10.13 14:42
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 14:42
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 10.58% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 14:42
80% of trades performed within 7 days. This comprises 3.37% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 14:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gbforx 2
30 USD par mois
0%
0
0
USD
507
GBP
30
57%
207
35%
100%
1.62
1.34
GBP
0%
1:500
