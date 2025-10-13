- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
207
Bénéfice trades:
73 (35.26%)
Perte trades:
134 (64.73%)
Meilleure transaction:
204.05 GBP
Pire transaction:
-101.40 GBP
Bénéfice brut:
718.47 GBP (33 471 pips)
Perte brute:
-441.95 GBP (22 379 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (26.93 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
304.83 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.28%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
117 (56.52%)
Courts trades:
90 (43.48%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
1.34 GBP
Bénéfice moyen:
9.84 GBP
Perte moyenne:
-3.30 GBP
Pertes consécutives maximales:
20 (-96.47 GBP)
Perte consécutive maximale:
-141.79 GBP (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
227.45 GBP
Maximal:
243.07 GBP (210.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|XAGUSD
|30
|GBPAUD
|14
|GBPJPY
|9
|GBPUSD
|7
|NZDJPY
|7
|EURNZD
|6
|EURJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURCAD
|3
|AUDNZD
|1
|XLMUSD
|1
|XRPUSD
|1
|GBPSEK
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1
|XAGUSD
|163
|GBPAUD
|40
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|35
|NZDJPY
|22
|EURNZD
|91
|EURJPY
|-4
|EURGBP
|8
|EURCAD
|1
|AUDNZD
|2
|XLMUSD
|0
|XRPUSD
|0
|GBPSEK
|-4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|XAGUSD
|4.7K
|GBPAUD
|1.9K
|GBPJPY
|-111
|GBPUSD
|1.8K
|NZDJPY
|851
|EURNZD
|5.5K
|EURJPY
|215
|EURGBP
|213
|EURCAD
|117
|AUDNZD
|224
|XLMUSD
|15
|XRPUSD
|1.8K
|GBPSEK
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +204.05 GBP
Pire transaction: -101 GBP
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +26.93 GBP
Perte consécutive maximale: -96.47 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
Tickmill-Live04
|0.14 × 21
|
FTMO-Server
|0.30 × 10
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
DooFintech-Live 5
|0.75 × 4
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live08
|0.99 × 410
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 531
|
ICMarketsSC-Live15
|1.02 × 89
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 628
|
Exness-Real18
|1.04 × 1743
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 85
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.09 × 32
Manual Trading. Fx , metals and crypto.
Aucun avis
