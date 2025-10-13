SignauxSections
Juliano Gattis

Dominus Trading

Juliano Gattis
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Ava-Real 6
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
187
Bénéfice trades:
140 (74.86%)
Perte trades:
47 (25.13%)
Meilleure transaction:
19.76 USD
Pire transaction:
-20.65 USD
Bénéfice brut:
255.51 USD (29 592 pips)
Perte brute:
-153.76 USD (16 746 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (59.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59.48 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.55%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
151
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.74
Longs trades:
95 (50.80%)
Courts trades:
92 (49.20%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
1.83 USD
Perte moyenne:
-3.27 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-48.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.17 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.28%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
58.46 USD (0.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
5.04% (65.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 104
GOLD 66
NZDJPY 5
USDJPY 4
GBPUSD 2
AUDJPY 2
NZDCHF 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 80
GOLD -11
NZDJPY 3
USDJPY 19
GBPUSD 6
AUDJPY 3
NZDCHF 1
GBPNZD 0
EURJPY 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 14K
GOLD -1.2K
NZDJPY -756
USDJPY 614
GBPUSD 184
AUDJPY 24
NZDCHF 63
GBPNZD 77
EURJPY 110
CHFJPY 88
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.76 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +59.48 USD
Perte consécutive maximale: -48.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.52 × 106
Aucun avis
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
