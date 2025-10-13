SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sniperfx gold scalper
Oluwatayo Samuel Abiola

Sniperfx gold scalper

Oluwatayo Samuel Abiola
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -18%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
63
Bénéfice trades:
41 (65.07%)
Perte trades:
22 (34.92%)
Meilleure transaction:
48.88 USD
Pire transaction:
-222.42 USD
Bénéfice brut:
104.61 USD (5 258 pips)
Perte brute:
-1 941.91 USD (61 010 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (5.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.08 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.46
Activité de trading:
34.85%
Charge de dépôt maximale:
8.24%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
30 (47.62%)
Courts trades:
33 (52.38%)
Facteur de profit:
0.05
Rendement attendu:
-29.16 USD
Bénéfice moyen:
2.55 USD
Perte moyenne:
-88.27 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 867.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 867.58 USD (13)
Croissance mensuelle:
-18.39%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 837.32 USD
Maximal:
1 903.51 USD (18.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.91% (1 903.51 USD)
Par fonds propres:
14.36% (1 709.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -56K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.88 USD
Pire transaction: -222 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +5.93 USD
Perte consécutive maximale: -1 867.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
This is a gold scalper bot, and scalps follow the trends
Aucun avis
2025.10.15 18:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.13 21:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 18:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 13:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
