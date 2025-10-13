SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GOLDEN V1P
Ariady Ramdani Akbar

GOLDEN V1P

Ariady Ramdani Akbar
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
178
Bénéfice trades:
138 (77.52%)
Perte trades:
40 (22.47%)
Meilleure transaction:
18.17 USD
Pire transaction:
-10.04 USD
Bénéfice brut:
197.20 USD (1 555 076 pips)
Perte brute:
-156.85 USD (1 421 252 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (22.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35.76 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
20.02%
Charge de dépôt maximale:
1.51%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
178
Temps de détention moyen:
41 minutes
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
135 (75.84%)
Courts trades:
43 (24.16%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
1.43 USD
Perte moyenne:
-3.92 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-92.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.96 USD (13)
Croissance mensuelle:
8.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
106.36 USD
Maximal:
120.93 USD (23.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.34% (120.93 USD)
Par fonds propres:
0.15% (0.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 130
XAUUSD 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 10
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 131K
XAUUSD 3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.17 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +22.11 USD
Perte consécutive maximale: -92.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8222
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
8 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.13 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GOLDEN V1P
30 USD par mois
8%
0
0
USD
544
USD
1
0%
178
77%
20%
1.25
0.23
USD
23%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.