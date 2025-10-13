SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Nasdaq 100 Hantec
Eduardo Faria

Nasdaq 100 Hantec

Eduardo Faria
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 26%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
393
Bénéfice trades:
314 (79.89%)
Perte trades:
79 (20.10%)
Meilleure transaction:
40.95 USD
Pire transaction:
-12.14 USD
Bénéfice brut:
406.37 USD (7 697 179 pips)
Perte brute:
-171.63 USD (434 997 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (0.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.78 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
82
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
4.30
Longs trades:
192 (48.85%)
Courts trades:
201 (51.15%)
Facteur de profit:
2.37
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
1.29 USD
Perte moyenne:
-2.17 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-23.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.61 USD (7)
Croissance mensuelle:
11.45%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.89 USD
Maximal:
54.59 USD (23.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.22% (54.59 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100 343
XAUUSD 42
HK50 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100 197
XAUUSD 55
HK50 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100 40K
XAUUSD 2.8K
HK50 3.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.95 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +0.65 USD
Perte consécutive maximale: -23.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
Aucun avis
2025.10.13 12:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
