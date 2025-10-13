SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Ale flip 2
Alessandro Casella

Ale flip 2

Alessandro Casella
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 47%
VTMarkets-Live 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
10 (76.92%)
Perte trades:
3 (23.08%)
Meilleure transaction:
50.72 EUR
Pire transaction:
-4.56 EUR
Bénéfice brut:
134.87 EUR (3 328 pips)
Perte brute:
-9.76 EUR (377 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (34.49 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
73.87 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.67
Activité de trading:
49.17%
Charge de dépôt maximale:
20.64%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
15.29
Longs trades:
9 (69.23%)
Courts trades:
4 (30.77%)
Facteur de profit:
13.82
Rendement attendu:
9.62 EUR
Bénéfice moyen:
13.49 EUR
Perte moyenne:
-3.25 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-8.18 EUR)
Perte consécutive maximale:
-8.18 EUR (2)
Croissance mensuelle:
46.91%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
8.18 EUR (2.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.33% (8.18 EUR)
Par fonds propres:
5.02% (18.98 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-STD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-STD 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-STD 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.72 EUR
Pire transaction: -5 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +34.49 EUR
Perte consécutive maximale: -8.18 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

💎 Premium Signal Style – XAU/USD
A conservative yet powerful strategy built on discipline, precision, and timing.
Focused on steady profits and long-term growth — join a trading style that combines patience with performance.
Aucun avis
2025.10.13 10:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 10:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ale flip 2
30 USD par mois
47%
0
0
USD
417
EUR
1
0%
13
76%
49%
13.81
9.62
EUR
5%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.