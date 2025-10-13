- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
101 303.25 IDR
Pire transaction:
0.00 IDR
Bénéfice brut:
101 303.25 IDR (611 pips)
Perte brute:
0.00 IDR
Gains consécutifs maximales:
1 (101 303.25 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
101 303.25 IDR (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
96.05%
Charge de dépôt maximale:
63.18%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
1 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
101 303.25 IDR
Bénéfice moyen:
101 303.25 IDR
Perte moyenne:
0.00 IDR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 IDR)
Perte consécutive maximale:
0.00 IDR (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
0.00 IDR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
14.33% (35 821.68 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.m
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.m
|611
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +101 303.25 IDR
Pire transaction: -0 IDR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +101 303.25 IDR
Perte consécutive maximale: -0.00 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JustMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
41%
0
0
USD
USD
351K
IDR
IDR
0
0%
1
100%
96%
n/a
101 303.25
IDR
IDR
14%
1:500