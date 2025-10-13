SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CuanMax
Simon Kristiadi Tjahjono

CuanMax

Simon Kristiadi Tjahjono
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real18
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
43 (79.62%)
Perte trades:
11 (20.37%)
Meilleure transaction:
25.56 USD
Pire transaction:
-8.34 USD
Bénéfice brut:
149.66 USD (87 093 pips)
Perte brute:
-33.63 USD (18 463 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (37.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37.09 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
13.91
Longs trades:
45 (83.33%)
Courts trades:
9 (16.67%)
Facteur de profit:
4.45
Rendement attendu:
2.15 USD
Bénéfice moyen:
3.48 USD
Perte moyenne:
-3.06 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-7.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.34 USD (1)
Croissance mensuelle:
59.51%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.61 USD
Maximal:
8.34 USD (3.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.56 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +37.09 USD
Perte consécutive maximale: -7.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

3 Best Scalping EA installed in this account. No Grid, No Martingale , No Averaging   , All transaction with SL/ Hidden SL  & TP


Happy Cuan !!

Aucun avis
2025.10.13 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire