Jarot Priantara

JP87

Jarot Priantara
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 68%
OctaFX-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
79
Bénéfice trades:
56 (70.88%)
Perte trades:
23 (29.11%)
Meilleure transaction:
85.00 USD
Pire transaction:
-83.70 USD
Bénéfice brut:
1 291.36 USD (1 029 000 pips)
Perte brute:
-676.06 USD (488 931 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (398.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
398.89 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.54%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.78
Longs trades:
70 (88.61%)
Courts trades:
9 (11.39%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
7.79 USD
Bénéfice moyen:
23.06 USD
Perte moyenne:
-29.39 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-93.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-168.38 USD (3)
Croissance mensuelle:
67.98%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.37 USD
Maximal:
221.41 USD (17.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.58% (221.41 USD)
Par fonds propres:
1.72% (17.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 35
BTCUSD 16
XAGUSD 12
XRPUSD 8
NAS100 3
ETHUSD 2
GBPAUD 2
GBPJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 261
BTCUSD 42
XAGUSD 350
XRPUSD -93
NAS100 22
ETHUSD 29
GBPAUD 7
GBPJPY -3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
BTCUSD 512K
XAGUSD 4.1K
XRPUSD -2.4K
NAS100 1.8K
ETHUSD 9.8K
GBPAUD 222
GBPJPY -128
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.00 USD
Pire transaction: -84 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +398.89 USD
Perte consécutive maximale: -93.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 498
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.40 × 503
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 115
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.36 × 494
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
risk 1:1.5

Pair XAUUSD, BTC, XRP, NAS100, Forex

Aucun avis
2025.10.13 06:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.13 06:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JP87
30 USD par mois
68%
0
0
USD
1K
USD
2
0%
79
70%
100%
1.91
7.79
USD
20%
1:500
Copier

