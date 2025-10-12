SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Draftpips
Bambang Harjun Saputra

Draftpips

Bambang Harjun Saputra
0 avis
Fiabilité
137 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -100%
FBS-Real-8
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
432
Bénéfice trades:
324 (75.00%)
Perte trades:
108 (25.00%)
Meilleure transaction:
77.16 USD
Pire transaction:
-86.73 USD
Bénéfice brut:
1 078.42 USD (50 242 pips)
Perte brute:
-1 084.45 USD (72 146 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (228.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
367.89 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
91.41%
Charge de dépôt maximale:
7.08%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
233 (53.94%)
Courts trades:
199 (46.06%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.01 USD
Bénéfice moyen:
3.33 USD
Perte moyenne:
-10.04 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-78.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-428.37 USD (9)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
263.56 USD
Maximal:
428.37 USD (245.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (204.44 USD)
Par fonds propres:
1.49% (1.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 164
XAUUSD 140
EURUSD 88
AUDJPY 22
EURAUD 12
GBPNZD 3
GBPUSD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 147
XAUUSD -37
EURUSD 18
AUDJPY -115
EURAUD -27
GBPNZD 3
GBPUSD 1
USDJPY 0
GBPJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 781
XAUUSD -13K
EURUSD 47
AUDJPY -7.2K
EURAUD -3.7K
GBPNZD 449
GBPUSD 145
USDJPY 46
GBPJPY 204
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.16 USD
Pire transaction: -87 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +228.66 USD
Perte consécutive maximale: -78.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 70
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Alpari-Standard3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
XMAU-Real 20
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.06 × 154
ILQAu-A1 Live
0.12 × 17
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
Tickmill-Live05
0.29 × 564
FBS-Real-9
0.32 × 44
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
NPBFX-Real
0.33 × 3
FBS-Real-12
0.41 × 34
160 plus...
account monitoring
Aucun avis
2025.10.13 01:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.13 00:33
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 3.44% of days out of the 960 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
80% of trades performed within 18 days. This comprises 1.88% of days out of the 960 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Draftpips
30 USD par mois
-100%
0
0
USD
90
USD
137
12%
432
75%
91%
0.99
-0.01
USD
100%
1:400
