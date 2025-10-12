SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XAUVIA TRADING Ai
Mohamed Ratbi

XAUVIA TRADING Ai

Mohamed Ratbi
0 avis
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -19%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 199
Bénéfice trades:
962 (80.23%)
Perte trades:
237 (19.77%)
Meilleure transaction:
144.63 EUR
Pire transaction:
-124.04 EUR
Bénéfice brut:
5 088.66 EUR (912 278 pips)
Perte brute:
-4 046.45 EUR (582 816 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (142.26 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
263.19 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
2176.00%
Charge de dépôt maximale:
1.22%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
121
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.60
Longs trades:
650 (54.21%)
Courts trades:
549 (45.79%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.87 EUR
Bénéfice moyen:
5.29 EUR
Perte moyenne:
-17.07 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-418.32 EUR)
Perte consécutive maximale:
-418.32 EUR (8)
Croissance mensuelle:
61.65%
Prévision annuelle:
748.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
415.92 EUR
Maximal:
652.92 EUR (62.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.53% (454.04 EUR)
Par fonds propres:
1.33% (30.45 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1152
BTCUSD 47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD -177
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 789
BTCUSD 330K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +144.63 EUR
Pire transaction: -124 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +142.26 EUR
Perte consécutive maximale: -418.32 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 16
2.50 × 2
VantageInternational-Live 2
2.63 × 100
RoboForex-Pro
12.25 × 28
Aucun avis
2025.10.12 23:33
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 14.77% of days out of the 501 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAUVIA TRADING Ai
30 USD par mois
-19%
0
0
USD
2.3K
EUR
72
96%
1 199
80%
2 176%
1.25
0.87
EUR
86%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.