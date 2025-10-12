SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Alphamarathon
Abdulkadir Yusuf Ali

Alphamarathon

Abdulkadir Yusuf Ali
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 55%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
553
Bénéfice trades:
387 (69.98%)
Perte trades:
166 (30.02%)
Meilleure transaction:
151.06 USD
Pire transaction:
-214.40 USD
Bénéfice brut:
968.14 USD (40 124 pips)
Perte brute:
-675.73 USD (27 753 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (3.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
255.56 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
13.48%
Charge de dépôt maximale:
5.87%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.03
Longs trades:
543 (98.19%)
Courts trades:
10 (1.81%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
0.53 USD
Bénéfice moyen:
2.50 USD
Perte moyenne:
-4.07 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-46.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-214.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
36.28%
Prévision annuelle:
440.20%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
272.13 USD
Maximal:
284.52 USD (28.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.10% (284.52 USD)
Par fonds propres:
0.05% (0.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 504
GBPUSD 26
XAUUSD 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 14
GBPUSD -41
XAUUSD 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.5K
GBPUSD -3.2K
XAUUSD 14K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +151.06 USD
Pire transaction: -214 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +3.12 USD
Perte consécutive maximale: -46.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.31 × 118
CFHMarkets-Live1
0.36 × 59
AxiTrader-US06-Live
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.44 × 77
OrtegaCapital-Server
0.53 × 219
Pepperstone-Edge07
0.54 × 26
AxiTrader-US07-Live
0.56 × 75
FXOpen-ECN Live Server
0.57 × 72
RoboForex-ECN-2
0.58 × 84
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
MYFX-US01-Live
0.61 × 79
ATCBrokers-Live 1
0.63 × 8
TickmillUK-Live03
0.64 × 55
AtlanticPearl-Live 1
0.65 × 40
Monex-Server2
0.66 × 47
181 plus...
Aucun avis
2025.10.12 22:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.07% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
