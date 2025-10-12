SignauxSections
Halil Polat

The Bankers Club

Halil Polat
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
38 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
22.62 GBP
Pire transaction:
0.00 GBP
Bénéfice brut:
476.38 GBP (61 563 pips)
Perte brute:
-0.86 GBP
Gains consécutifs maximales:
38 (476.38 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
476.38 GBP (38)
Ratio de Sharpe:
1.56
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
9.66%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
3962.67
Longs trades:
38 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
553.93
Rendement attendu:
12.54 GBP
Bénéfice moyen:
12.54 GBP
Perte moyenne:
0.00 GBP
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 GBP)
Perte consécutive maximale:
0.00 GBP (0)
Croissance mensuelle:
4.76%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 GBP
Maximal:
0.12 GBP (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.60% (62.36 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 613
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 62K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.62 GBP
Pire transaction: -0 GBP
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +476.38 GBP
Perte consécutive maximale: -0.00 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Precision trading built for FTMO. Focused on gold with disciplined risk and elite consistency.
Aucun avis
2025.10.12 20:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
