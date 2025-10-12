SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / QMK Signals
Emmanuel Bruno Jean Ishimwe

QMK Signals

Emmanuel Bruno Jean Ishimwe
0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 28
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
51
Bénéfice trades:
33 (64.70%)
Perte trades:
18 (35.29%)
Meilleure transaction:
54.16 USD
Pire transaction:
-18.67 USD
Bénéfice brut:
404.75 USD (29 566 pips)
Perte brute:
-144.96 USD (10 925 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (37.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
147.79 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
10.39%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
5.60
Longs trades:
32 (62.75%)
Courts trades:
19 (37.25%)
Facteur de profit:
2.79
Rendement attendu:
5.09 USD
Bénéfice moyen:
12.27 USD
Perte moyenne:
-8.05 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-46.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-46.41 USD (4)
Croissance mensuelle:
-37.58%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.93 USD
Maximal:
46.41 USD (19.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 20
EURUSD# 18
USDCAD# 7
USDCHF# 4
AUDUSD# 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 148
EURUSD# 85
USDCAD# 7
USDCHF# 20
AUDUSD# 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 15K
EURUSD# 2.9K
USDCAD# 930
USDCHF# 83
AUDUSD# 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.16 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +37.25 USD
Perte consécutive maximale: -46.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 28" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Daily trading Consistent performance and disciplined strategy for investors 📉📈
Aucun avis
2025.10.12 17:11
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 7.49% of days out of the 227 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 17:11
80% of trades performed within 9 days. This comprises 3.96% of days out of the 227 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire