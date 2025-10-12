SignauxSections
Akbar Bakshu Tamboli

Trend

Akbar Bakshu Tamboli
0 avis
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
182
Bénéfice trades:
59 (32.41%)
Perte trades:
123 (67.58%)
Meilleure transaction:
211.44 USD
Pire transaction:
-36.90 USD
Bénéfice brut:
1 312.38 USD (1 312 391 pips)
Perte brute:
-995.26 USD (995 187 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (63.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
211.44 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
57.39%
Charge de dépôt maximale:
18.66%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.21
Longs trades:
96 (52.75%)
Courts trades:
86 (47.25%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
1.74 USD
Bénéfice moyen:
22.24 USD
Perte moyenne:
-8.09 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-76.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.84 USD (8)
Croissance mensuelle:
261.15%
Prévision annuelle:
3 168.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
85.68 USD
Maximal:
143.81 USD (90.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.99% (80.81 USD)
Par fonds propres:
17.50% (23.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 182
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 317
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 317K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +211.44 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +63.46 USD
Perte consécutive maximale: -76.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.03 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 13:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 10:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 08:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.13 07:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.12 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 82 days
