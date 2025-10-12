SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA RTP PRO Signal
Aris Al Ansori

EA RTP PRO Signal

Aris Al Ansori
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real29
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
20 (57.14%)
Perte trades:
15 (42.86%)
Meilleure transaction:
2.22 USD
Pire transaction:
-40.77 USD
Bénéfice brut:
33.84 USD (152 498 pips)
Perte brute:
-207.05 USD (424 848 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (20.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.65 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.46
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
81 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.89
Longs trades:
10 (28.57%)
Courts trades:
25 (71.43%)
Facteur de profit:
0.16
Rendement attendu:
-4.95 USD
Bénéfice moyen:
1.69 USD
Perte moyenne:
-13.80 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-44.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.29 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
193.86 USD
Maximal:
193.86 USD (23.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 19
BTCUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -151
BTCUSD -22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -49K
BTCUSD -224K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.22 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +20.65 USD
Perte consécutive maximale: -44.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.26 × 114
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.12 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 81 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire