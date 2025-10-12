- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Auric Signal Pro — structure-led, flow-confirmed signals
Smart Money Concepts, rule-based: Liquidity sweep → CHoCH/BOS → POI (OB/FVG) pullback.
Top-down bias: H1/M15 context, execution: M5/M1.
Neutral (long & short). Clear Entry/SL/TP, targets R:R 1:2.5–1:4, move SL→BE after TP1, partial exits supported.
Markets: XAUUSD (Gold) and BTCUSD (also usable on majors/indices/metals with ATR/SL tweaks).
No martingale/grid; focus on confluence and disciplined risk.
Risk disclaimer: trading involves risk; no profit guarantees.