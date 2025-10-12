Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.38 × 8 FPMarketsLLC-Live 2.56 × 18 FusionMarkets-Live 2.57 × 4561 VantageInternational-Live 4 3.00 × 3 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 Exness-MT5Real39 5.00 × 1 RoboForex-ECN 5.24 × 46 GOMarketsIntl-Live 5.25 × 64 Exness-MT5Real12 5.91 × 54 Exness-MT5Real33 6.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 6.09 × 1211 ForexTimeFXTM-Live01 6.10 × 164 RazeGlobalMarkets-Server 6.22 × 9 CapitalPointTrading-MT5-4 6.46 × 48 Exness-MT5Real26 6.98 × 143 Exness-MT5Real3 7.17 × 6 ICMarketsSC-MT5-2 7.29 × 342 Exness-MT5Real31 7.35 × 188 Exness-MT5Real23 7.69 × 29 TDMarkets-Primary 8.00 × 1 41 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou