Signaux / MetaTrader 5 / Golden Striker
Kin Hing Szeto

Golden Striker

Kin Hing Szeto
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -17%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 457
Bénéfice trades:
1 053 (72.27%)
Perte trades:
404 (27.73%)
Meilleure transaction:
15.13 USD
Pire transaction:
-89.60 USD
Bénéfice brut:
1 120.35 USD (566 612 pips)
Perte brute:
-1 056.56 USD (109 307 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (56.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
172.80 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1079
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
0.21
Longs trades:
1 226 (84.15%)
Courts trades:
231 (15.85%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
1.06 USD
Perte moyenne:
-2.62 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-159.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-231.20 USD (31)
Croissance mensuelle:
-16.54%
Algo trading:
38%
Prélèvement par solde:
Absolu:
174.82 USD
Maximal:
301.58 USD (92.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.81% (194.42 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1312
NAS100 88
US30 39
JPN225 8
US2000 4
US500 2
HK50 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 49
NAS100 14
US30 20
JPN225 1
US2000 0
US500 -14
HK50 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
NAS100 21K
US30 22K
JPN225 1.7K
US2000 38
US500 -659
HK50 909
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.13 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 31
Bénéfice consécutif maximal: +56.15 USD
Perte consécutive maximale: -159.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.57 × 4561
VantageInternational-Live 4
3.00 × 3
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real39
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
Exness-MT5Real12
5.91 × 54
Exness-MT5Real33
6.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
6.09 × 1211
ForexTimeFXTM-Live01
6.10 × 164
RazeGlobalMarkets-Server
6.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
6.46 × 48
Exness-MT5Real26
6.98 × 143
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
7.29 × 342
Exness-MT5Real31
7.35 × 188
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
TDMarkets-Primary
8.00 × 1
41 plus...
Multi-strategy mix!
Aucun avis
2025.10.12 04:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.12 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 04:31
A large drawdown may occur on the account again
