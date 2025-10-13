SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Nguyen Nhat Quang
Nhat Quang Nguyen

Nguyen Nhat Quang

Nhat Quang Nguyen
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 28%
Exness-MT5Real8
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
116
Bénéfice trades:
54 (46.55%)
Perte trades:
62 (53.45%)
Meilleure transaction:
31.38 USD
Pire transaction:
-10.08 USD
Bénéfice brut:
342.49 USD (815 296 pips)
Perte brute:
-271.47 USD (542 925 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (37.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
71.12 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.10
Longs trades:
77 (66.38%)
Courts trades:
39 (33.62%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.61 USD
Bénéfice moyen:
6.34 USD
Perte moyenne:
-4.38 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-37.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.23 USD (8)
Croissance mensuelle:
-4.00%
Prévision annuelle:
-48.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.97 USD
Maximal:
64.41 USD (17.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.44% (63.55 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 53
BTCUSD 32
XAUUSD 31
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 116
BTCUSD -9
XAUUSD -36
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 84K
BTCUSD 205K
XAUUSD -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.38 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +37.96 USD
Perte consécutive maximale: -37.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.18 × 4298
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.13 03:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.12 00:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 00:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 00:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire