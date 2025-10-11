SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Reliable FX Trades
Chong Wai How

Reliable FX Trades

Chong Wai How
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
6 (75.00%)
Perte trades:
2 (25.00%)
Meilleure transaction:
63.52 CHF
Pire transaction:
-6.01 CHF
Bénéfice brut:
190.93 CHF (854 pips)
Perte brute:
-6.04 CHF (30 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (127.81 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
127.81 CHF (3)
Ratio de Sharpe:
0.77
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
30.76
Longs trades:
1 (12.50%)
Courts trades:
7 (87.50%)
Facteur de profit:
31.61
Rendement attendu:
23.11 CHF
Bénéfice moyen:
31.82 CHF
Perte moyenne:
-3.02 CHF
Pertes consécutives maximales:
1 (-6.01 CHF)
Perte consécutive maximale:
-6.01 CHF (1)
Croissance mensuelle:
8.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CHF
Maximal:
6.01 CHF (0.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 CHF)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 192
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 840
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.78 × 103
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
ICMarketsSC-Live31
3.05 × 22
10 plus...
Aucun avis
2025.10.11 16:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 16:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
