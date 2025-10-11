This signal follows a disciplined and data-driven trading approach focused on consistency and controlled risk.





Each setup carries a maximum of 5% risk, with positions staying open from a few hours to a few days depending on market conditions.





The strategy combines intermarket correlation analysis, COT (CFTC) data, and trend leg correlations, with entries refined through simple price action.





Typical setups aim for Risk/Reward ratios between 1:2 and 1:4, but trades may be closed earlier if market conditions change.





I trade major Forex pairs and key instruments only, maintaining a steady pace of 2–6 trades per week.





The focus is on discipline, consistency, and long-term growth through responsible risk management.



