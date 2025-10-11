SignauxSections
Yoseph Semi Soenaryo

Tosenia Averaging

Yoseph Semi Soenaryo
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
52
Bénéfice trades:
32 (61.53%)
Perte trades:
20 (38.46%)
Meilleure transaction:
101.60 USD
Pire transaction:
-161.60 USD
Bénéfice brut:
516.66 USD (42 501 pips)
Perte brute:
-338.80 USD (19 328 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (502.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
502.57 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.70%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
52 (100.00%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
3.42 USD
Bénéfice moyen:
16.15 USD
Perte moyenne:
-16.94 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-254.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-254.09 USD (10)
Algo trading:
9%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
324.71 USD (3.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.80% (271.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 178
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.60 USD
Pire transaction: -162 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +502.57 USD
Perte consécutive maximale: -254.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tosenia Averaging non SL (Scalping)
2025.10.11 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
