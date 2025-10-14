SignauxSections
Saranyaphong Madhurawat

GoldScalping

0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 715%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
335
Bénéfice trades:
238 (71.04%)
Perte trades:
97 (28.96%)
Meilleure transaction:
19.11 USD
Pire transaction:
-24.34 USD
Bénéfice brut:
482.75 USD (1 232 292 pips)
Perte brute:
-262.20 USD (205 533 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (81.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
81.64 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
205
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
3.66
Longs trades:
181 (54.03%)
Courts trades:
154 (45.97%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
0.66 USD
Bénéfice moyen:
2.03 USD
Perte moyenne:
-2.70 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-5.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.45 USD (3)
Croissance mensuelle:
715.14%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.92 USD
Maximal:
60.20 USD (37.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.95% (60.20 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 286
BTCUSDm 49
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 80
BTCUSDm 140
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 98K
BTCUSDm 929K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.11 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +81.64 USD
Perte consécutive maximale: -5.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.14 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 07:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.12 05:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.11 12:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.11 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 12:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.11 11:49 2025.10.11 11:49:40  

