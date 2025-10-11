SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RangeTimer Pro Risk 4
Bakytzhan Aigelov

RangeTimer Pro Risk 4

Bakytzhan Aigelov
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
9 (42.85%)
Perte trades:
12 (57.14%)
Meilleure transaction:
62.79 USD
Pire transaction:
-17.53 USD
Bénéfice brut:
222.34 USD (4 662 pips)
Perte brute:
-157.50 USD (3 916 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (81.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.69 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.82
Longs trades:
10 (47.62%)
Courts trades:
11 (52.38%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
3.09 USD
Bénéfice moyen:
24.70 USD
Perte moyenne:
-13.13 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-60.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-60.92 USD (4)
Croissance mensuelle:
23.58%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.89 USD
Maximal:
78.85 USD (19.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY+ 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY+ 65
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY+ 746
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.79 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +81.02 USD
Perte consécutive maximale: -60.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

RangeTimer Pro – Risk 4 (Aggressive Mode)

This signal is powered by RangeTimer Pro running on Risk Level 4 – aggressive configuration. https://www.mql5.com/en/market/product/147907
 Expectations: High potential returns, but also significantly larger drawdowns.
⚖️ Risk Disclaimer: This setup is designed for traders who can tolerate strong volatility and capital swings.

The strategy exploits market range dynamics with boosted lot progression. While it can achieve impressive gains, it is not suited for conservative investors.

👉 If you follow this signal, please use only the capital you are fully prepared to risk.


Aucun avis
2025.10.11 11:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 11:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire